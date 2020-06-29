29 Июнь 2020 2020-06-29T12:48:47+03:00

Дитрих: международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Международное железнодорожное сообщение может возобновиться в 2020 году. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его словам, для возобновления международных перевозок нужно оценить эпидемиологическую обстановку в других странах, куда поедут россияне.

- Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания, - сказал Дитрих.

Он также добавил, что сейчас Россия обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

Ранее Дитрих высказывался о возобновлении международного авиасообщения. По его словам, надежда на открытие международных рейсов в июле "еще жива". Правда, эксперты в этом сильно сомневаются. Полеты в июле если и возобновятся, то не массово, а точечно. Возможно, в какие-то конкретные страны или для определенных категорий граждан.

Дитрих добавил, что для начала надо посмотреть, как работает система перелетов внутри страны, и только после этого открывать международное авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU