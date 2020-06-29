2020-06-29T12:48:47+03:00
Общество

Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году

Сейчас Минтранс обсуждает возобновление сообщения с Финляндией
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дитрих: международное железнодорожное сообщение может открыться в этом годуДитрих: международное железнодорожное сообщение может открыться в этом годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Международное железнодорожное сообщение может возобновиться в 2020 году. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его словам, для возобновления международных перевозок нужно оценить эпидемиологическую обстановку в других странах, куда поедут россияне.

- Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания, - сказал Дитрих.

Он также добавил, что сейчас Россия обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

Ранее Дитрих высказывался о возобновлении международного авиасообщения. По его словам, надежда на открытие международных рейсов в июле "еще жива". Правда, эксперты в этом сильно сомневаются. Полеты в июле если и возобновятся, то не массово, а точечно. Возможно, в какие-то конкретные страны или для определенных категорий граждан.

Дитрих добавил, что для начала надо посмотреть, как работает система перелетов внутри страны, и только после этого открывать международное авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При взрыве в жилом доме Москвы пострадали два человека
Появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме Москвы
Ждет ли человечество катастрофа после уничтожения коронавируса, рассказал эксперт
В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам отказаться от использования овердрафта
"В любом месте на планете возможен всплеск": ВОЗ предупредила об опасности возвращения коронавируса
В Кремле назвали ложью публикацию о предложении России талибам* убивать американцев
Представитель ВОЗ рассказала, при каком условии откроют границы между странами
Полицейских обязали сообщать близким о госпитализации задержанных
Стали известны потери туризма из-за коронавируса
Осенью состоится премьера второй части фильма «Шугалей»
В первую неделю работы посещаемость фитнес-клубов упала вдвое
Международное железнодорожное сообщение может открыться в этом году
В США умер конструктор двигателей для ракеты, доставившей Гагарина в космос
Мишустин расширил возможности для получения ипотеки под 6,5%
С 1 июля более 70 регионов России начнут принимать туристов
Мишустин заявил о возможностях для дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Во Франции решили ежегодно отмечать День «Маленького принца»
В России с 15 июля открываются кинотеатры