Полицейских обязали сообщать близким о госпитализации задержанных

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:06:28+03:00

На это у стражей порядка будет 24 часа

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Сотрудников российской полиции обязали сообщать близким задержанных об оказании им первой помощи или госпитализации. Срок, в который представители правопорядка должны уведомить родственников, не должен превышать 24 часов.

"Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в постановлении.

Ранее такая форма не была предусмотрена, и полицейские не должны были сообщать родным о том, где и в каком состоянии находится задержанный. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Напомним, что весной полицейских обязали доходчиво, без употребления бранных слов излагать обвиняем и участникам происшествия суть дела и их права.

ИСТОЧНИК KP.RU