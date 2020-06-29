2020-06-29T13:35:37+03:00
В мире

Представитель ВОЗ рассказала, при каком условии откроют границы между странами

Границы Евросоюза отрывают с 1 июля, но пускать будут "по спискам"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Гердо/ТАССВладимир Гердо/ТАСС
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Европа спустя почти четыре месяца блокировки по коронавирусу все еще не готова принимать иностранцев. Границы ЕС закрыли, чтобы сдержать распространение инфекции. Напомним, Италия стала второй страной после Китая, где произошла массовая вспышка Covid-19.

Европейские страны готовились, как и рекомендовала Еврокомиссия, открыться с 1 июля. Но в связи с новыми вспышками болезни в мире, будут пускать не всех. Составлен список стран, гражданам которых разрешено посещать страны ЕС. Россия в этот список не вошла.

- Ограничения, которые страны принимают, это их суверенное право. Конечно, будем следить за этим, но рекомендаций по этому поводу сейчас никто не дает, потому что практически вирус еще движется везде, -рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России.

Она сообщила, что в странах, где удалось снизить заболеваемость, логично боятся завоза инфекции. Потому, передвижение будет возможно только когда это будет безопасно для всех. Хотя страны с благополучной эпидситуацией уже налаживают обмен туристами. Преждевременное открытие может привести к новым вспышкам, как произошло в Латинской Америке и США.

Тем не менее, переговоры о возобновлении туризма в мире ведутся.

- ВОЗ будет очень много работать над этим. Есть очень много межминистерских совещаний, конечно, в селекторном режиме, через видеоконференции, так что надеемся, что в какое-то время будет более ситуация, где можно двигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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