Ждет ли человечество катастрофа после уничтожения коронавируса, рассказал эксперт

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт Сколковского Института Науки и Технологий Георгий Базыкин рассказал, чем для человечества обернется пандемия коронавируса и возможно ли уничтожить вирусы в целом и COVID-19 в частности.

- Его можно искоренить в человеческой популяции. Пока что был ровно один такой случай – человечеству удалось справиться с вирусом оспы и очень неплохо было бы, если бы нам удалось справиться и с некоторыми другими вирусами, которые остаются патогенными. - рассказал Базыкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что уничтожить некоторые вирусы вполне возможно, но отнюдь не все. На планете их больше, чем любых других форм жизни и они колоссально разнообразны. Поэтому бороться с таким многообразием попросту невозможно. Кроме того, нельзя отрицать, что без вирусов наша планета выглядела бы совершенно по-другому.

Говоря о коронавирусе, эксперт отметил, что его уничтожение точно не обернется глобальной катастрофой.

- Если избавиться от данного вируса, которым сейчас люди болеют, заведомо ничего плохого не будет. Более того, если бы удалось избавиться от некоторых вирусов, которыми мы с вами болеем каждый год, например, от вируса гриппа, то для человека ничего плохого заведомо не было бы, - добавил Базыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU