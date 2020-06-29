"В любом месте на планете возможен всплеск": ВОЗ предупредила об опасности возвращения коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:34:44+03:00

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В ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса возможна в любой точке мира. Вирус уже распространился на все страны, где-то, как в Европе и Китае, удалось снизить заболеваемость за счет строгих правил блокировки, а где-то преждевременное смягчение правил самоизоляции привело к росту числа зараженных. В Бразилии за сутки вирус нашли у рекордного числа людей- 30 476 человек, в США во всех штатах кроме двух наблюдается прирост инфицированных.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что вторую волну возможно контролировать и не допускать всплеска. По ее мнению, борьба с вирусом растянется на год-полтора или до того момента, когда будет создана вакцина и хорошая иммунологическая прослойка населения.

- До этого момента в любом месте на планете возможен всплеск, - сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда" Вуйнович. - Будет или не будет второй волны, зависит от людей и всех элементов общества. Потому что вирус остается с нами и в любом случае, если не будет возможности быстро госпитализировать, тестировать людей, у которых есть симптомы и изолировать людей, которые были с ними в близком контакте, тогда цепочка начнется точно так, как было в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU