В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам отказаться от использования овердрафта
В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам добровольно отказаться от использования овердрафта. Это поможет не уйти в долги и контролировать свои расходы.
В банках уже пересмотрели лимиты по данному продукту, в среднем в мае суммы сократились на треть от апрельских показателей – до 20,4 тысяч рублей.
Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян отметил, что платежеспособность россиян серьезно сократилась.
- Пока нет оснований думать, что она скоро восстановится. Не стоит забывать, что люди у нас не очень дисциплинированные, не любят считать. Они платят и не задумываются над тем, предусмотрен ли овердрафт, - отметил эксперт ИА «НСН».
Добровольный отказ от данного сервиса станет разумным решением в экономически непростое время. Человек не будет выходить за лимиты собственных финансов и сможет контролировать расходы.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавирусом в 2020 году россияне смогут рассчитывать на кредитные каникулы. Отсрочки по платежам погут достигать полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU