В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам отказаться от использования овердрафта

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:24:03+03:00

Россиянам посоветовали отказаться от овердрафта на картах, чтобы не вгонять себя в долги Фото: Иван ВИСЛОВ

Это поможет не погрязнуть в долгах

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В Ассоциации российских банков посоветовали россиянам добровольно отказаться от использования овердрафта. Это поможет не уйти в долги и контролировать свои расходы.

В банках уже пересмотрели лимиты по данному продукту, в среднем в мае суммы сократились на треть от апрельских показателей – до 20,4 тысяч рублей.

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян отметил, что платежеспособность россиян серьезно сократилась.

- Пока нет оснований думать, что она скоро восстановится. Не стоит забывать, что люди у нас не очень дисциплинированные, не любят считать. Они платят и не задумываются над тем, предусмотрен ли овердрафт, - отметил эксперт ИА «НСН».

Добровольный отказ от данного сервиса станет разумным решением в экономически непростое время. Человек не будет выходить за лимиты собственных финансов и сможет контролировать расходы.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавирусом в 2020 году россияне смогут рассчитывать на кредитные каникулы. Отсрочки по платежам погут достигать полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU