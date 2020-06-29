2020-06-29T14:24:16+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме Москвы

ЧП произошло в многоквартирном доме на северо-востоке столицы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар начался в квартирах на третьем этаже Фото: МЧСПожар начался в квартирах на третьем этаже Фото: МЧС
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Опубликовано видео с места ЧП в Москве - днем 29 июня в одном из жилых домов на северо-западе столицы на улице Проходчиков прогремел взрыв. После чего начался сильный пожар - клубы дыма видно было жителям соседних кварталов. По предварительной версии, произошел взрыв газа.

Как сообщил kp.ru источник в экстренных службах, пожаром охвачены четыре квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. В больницу попали двое - пожилая женщина, она пострадала сильнее всего, и мужчина.

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- Спасено 6 человек,- сообщили в ведомстве.

Спасатели продолжают тушить пожар и проверять, остались ли в доме № 3 по улице Проходчиков люди. Эксперты установят, насколько сильно повреждено здание.

В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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