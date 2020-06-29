Появилось видео с места взрыва и пожара в жилом доме Москвы
Опубликовано видео с места ЧП в Москве - днем 29 июня в одном из жилых домов на северо-западе столицы на улице Проходчиков прогремел взрыв. После чего начался сильный пожар - клубы дыма видно было жителям соседних кварталов. По предварительной версии, произошел взрыв газа.
Как сообщил kp.ru источник в экстренных службах, пожаром охвачены четыре квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. В больницу попали двое - пожилая женщина, она пострадала сильнее всего, и мужчина.
По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
- Спасено 6 человек,- сообщили в ведомстве.
Спасатели продолжают тушить пожар и проверять, остались ли в доме № 3 по улице Проходчиков люди. Эксперты установят, насколько сильно повреждено здание.
В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU