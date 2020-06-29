"У нас взорвался дом, всё горит!": жительница дома на улице Проходчиков опубликовала видео пожара

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:33:32+03:00

Пожарные спасли шесть человек

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Жительница дома на северо-востоке Москвы, где произошли пожар и взрыв, опубликовала видео в социальных сетях.

- Я сидела, у нас взорвался дом. Всё горит. Это кошмар какой-то, господи, - рассказала женщина.

Пресс-служба МЧС сообщила, что сообщение о пожаре в пятиэтажке по адресу улица Проходчиков, дом 3, поступило в 13:19.

К тому моменту, когда приехали пожарные, огонь распространился на площадь 70 квадратных метров и охватил уже четыре квартиры на третьем этаже.

Пожарные спасли шесть человек.

К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в пожаре пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также госпитализирован. Пострадавшая женщина находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787657" frameborder="0"></iframe> Жительница дома на улице Проходчиков в Москве рассказала в соцсетях, что был взрыв, после чего начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU