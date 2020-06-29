Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
При пожаре и взрыве в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали:
Серевьев Максим Борисович, 33 года;
Шацкая Валентина Ивановна, 71 год;
Конюхова Валентина Васильевна, 67 лет;
Серепьев Максим Борисович, 43 года;
Филина Валентина Николаевна, 63 года;
Кошкина Вероника Юрьевна, 49 лет.
Напомним, пожар произошёл 29 июня в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3. Один человек погиб.
В сообщению пресс-службы МЧС, вызов поступил в 13:19. Когда пожарные приехали, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.
На сайте KP.ru опубликовано видео с места пожара, а также видео из Instagram жительницы дома, где случился пожар. Сам момент взрыва также попал на видео установленная у одного из подъездов камеры. После громкого хлопка на землю посыпались куски штукатурки, кирпичей, стекла и рамы.
В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU