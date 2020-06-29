Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:19:38+03:00

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Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, который возглавлял правительство с 2007 по 2012 годы, и его жену Пенелопу Фийону признали виновными в финансовых правонарушениях. Соответствующие решение принял суд Парижа в понедельник, 29 июня.

Экс-главу французского правительства обвиняют в фиктивном трудоустройстве супруги, а его жена признана виновной в соучастии в этом правонарушении. За свое правонарушение Франсуа Фийон получил пять лет тюрьмы, из них три года условно.

Напомним, Франсуа Фийон был кандидатом в президента от партии «Республиканцы» на выборах в 2017 году, однако за три месяца до голосования в СМИ появилась публикация, в которой главу кабмина обвинили в растрате государственных средств.

Согласно данным, представленным в статье, будучи депутатом национального парламента от региона Сарт в период с 1998 по 2002 годы, Фийон оформил в качестве своей помощницы собственную супругу, что, само по себе не является чем-либо криминальным, но согласно французским законам каждому депутату предоставляют дополнительные средства для содержания своих помощников (не более трех человек) размером в 9 561 евро в месяц, Пенелопа также получала от мужа зарплату и, согласно публикации, за весь период заработала чуть более полумиллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU