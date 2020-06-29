Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой во вторник, 30 июня, посетят Тверскую область, где откроют Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что это будет первая поездка российского лидера за пределы30 Московского региона с начала пандемии коронавируса.
Инициаторами возведения монумента были ветераны Великой Отечественной войны, которые обратились в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память товарищей к 75-летию Победы.
По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное победителем был признан проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина. Мастера представили проект 25-метровой бронзовой фигуры солдата, которая стоит на насыпном кургане выстой десять метров.
Реализация проекты осуществлялась Российским военно-историческим обществом при поддержке России и Белоруссии, Министерства культуры России, а также правительства Тверской области и Музея Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU