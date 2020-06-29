На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:23:53+03:00

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В Минкомсвязи предлагают открыть на портале Госуслуги "окно" для жалоб. Таким образом, можно будет не только дистанционно оформить документы, но и высказать претензии в работе какого-либо ведомства. Пока прием жалоб - на стадии законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативных актов.

- На портале госуслуг будет создан комплекс решений, который поможет гражданину не только отправить обращение, но и отследить весь путь его рассмотрения уполномоченными органами, получая уведомления о статусе,- сказано в пояснительной записке к законопроекту, сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, услуга будет востребована. Ведь ежегодно россияне отправляют больше 10 миллионов писем с жалобами и заявлениями, а также предложениями по изменению работы госструктур. Больше 60 процентов таких обращений поступает в электронном виде, а не лично или по телефоне. Чаще россияне жалуются при помощи электронных писем или специальных форм на сайте ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU