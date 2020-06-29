Путин объявил призыв запасников на военные сборы

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:38:57+03:00

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В понедельник, 29 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году

«Выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов, поручается правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ», - говорится в президентском указе, который вступает в силу с момента его подписания в понедельник, 29 июня.

Выполнение мероприятий, связанных с призывом российских граждан и проведением этих сборов, поручается правительству, а также органам исполнительной власти субъектов страны.

Напомним, призывные комиссии в этом году начали работать позже – в конце мая в войска начли направлять новобранцев, которые в обязательном порядке проходили тестирование на коронавирус, а в военных комиссариатах были организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU