2020-06-29T15:35:28+03:00
В мире

Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран просит Интерпол посодействовать в задержании президента США
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тегеран попросил Интерпол посодействовать в поимке президента СШАТегеран попросил Интерпол посодействовать в поимке президента СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Иран требует от Интерпола содействия в поимке президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник иранский прокурор Али Мехр.

"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", - сказал представитель права в Тегеране.

Прокурор также отметил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол", - цитирует его агентство IRNA.

Из его сообщения следует, что "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".

Интерпол не дал ответа на полученный запрос от Ирана. Маловероятно, что он будет удовлетворен, поскольку его правила запрещают организации «предпринимать какие-либо интервенции или действия политического характера».

Напомним, в декабре 2019 года американские спецслужбы сообщили об уничтожении Касема Сулеймани, который наблюдал за экспедиционными силами Кудса Революционной гвардии, и других во время январской забастовки возле международного аэропорта Багдада. Это произошло после нескольких инцидентов, вызвавших рост напряженности в отношениях между двумя странами, и в конечном итоге Иран принял ответные меры, нанеся удар баллистическими ракетами по американским войскам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза
Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских
Путин объявил призыв запасников на военные сборы
На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях
Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook