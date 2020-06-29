Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:35:28+03:00

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Иран требует от Интерпола содействия в поимке президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник иранский прокурор Али Мехр.

"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", - сказал представитель права в Тегеране.

Прокурор также отметил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол", - цитирует его агентство IRNA.

Из его сообщения следует, что "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".

Интерпол не дал ответа на полученный запрос от Ирана. Маловероятно, что он будет удовлетворен, поскольку его правила запрещают организации «предпринимать какие-либо интервенции или действия политического характера».

Напомним, в декабре 2019 года американские спецслужбы сообщили об уничтожении Касема Сулеймани, который наблюдал за экспедиционными силами Кудса Революционной гвардии, и других во время январской забастовки возле международного аэропорта Багдада. Это произошло после нескольких инцидентов, вызвавших рост напряженности в отношениях между двумя странами, и в конечном итоге Иран принял ответные меры, нанеся удар баллистическими ракетами по американским войскам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU