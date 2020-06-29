2020-06-29T15:41:30+03:00
В мире

В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских

Офицеры в критичексом состоянии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: Tulsa Police DepartmentФото: Tulsa Police Department
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В США в ходе перестрелки тяжело ранены два полицейских. ЧП произошло Талсе, штат Оклахома. Подозреваемому удалось скрыться. Очевидцы вызвали медиков к раненым офицерам, в критическом состоянии полицейских доставили в больницу.

- Офицеры расстреляны после того, как ночью остановили для проверки автомобиль.- Подозреваемый все еще на свободе, - сказано в сообщении департамента полиции штата в Facebook.

Личность стрелка установлена, им оказался Дэвид Энтони Уэйр. Считается, что он вооружен и опасен. Жителей призывали не вступать с ним в контакт, но если заметят - сразу же позвонить в полицию. Мотивы Уэйра не известны, по предварительной версии между ним и сотрудниками полиции завязался спор. Водитель перешел на оскорбления, затем вытащил пистолет и практически в упор расстрелял офицеров. За их жизнь борются врачи - полицейские перенесли операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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