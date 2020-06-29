2020-06-29T15:55:46+03:00
Общество

Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27

У российских границ американские военные проводили разведку
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Су-27Су-27Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Национальном центре управления обороной России объяснили перехват американских самолетов над Черным морем. Ранее появилась информация, что два военных лайнера США подошли к российским границам в акватории моря. Проведению разведки помешали российские истребители Су-27, которые подняли в воздух по команде.

- Российские истребители Су-27 были подняты для перехвата самолетов США над Черным морем,- приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В апреле похожий инцидент произошел над Балтийским морем. Получив сигнал о приближении к границе военного самолета, в небо подняли истребители Су-27 для "индентификации и сопровождения". Самолет оказался действительно военным и принадлежал Бельгии. Россияне сопроводили бельгийский F-16.

В 2019 году Су-27 перехватили истребитель НАТО от самолета главы Минобороны Сергея Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация
«Основной выпускной» ВКонтакте собрал 28 миллионов просмотров
Актер из «Улиц разбитых фонарей» напал на жену с ножом
Жесткий карантин введут в Казахстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
На Украине призвали «ментально готовиться» к наступлению России с Кавказа
Путин и Лукашенко проведут переговоры на территории России
Всероссийскую перепись населения перенесли на год
НАСА предлагает 35 000 долларов за дизайн туалета, который будет работать на Луне
Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза
Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских
Путин объявил призыв запасников на военные сборы
На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях
Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook