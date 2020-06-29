Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Национальном центре управления обороной России объяснили перехват американских самолетов над Черным морем. Ранее появилась информация, что два военных лайнера США подошли к российским границам в акватории моря. Проведению разведки помешали российские истребители Су-27, которые подняли в воздух по команде.
- Российские истребители Су-27 были подняты для перехвата самолетов США над Черным морем,- приводит сообщение Минобороны ТАСС.
В апреле похожий инцидент произошел над Балтийским морем. Получив сигнал о приближении к границе военного самолета, в небо подняли истребители Су-27 для "индентификации и сопровождения". Самолет оказался действительно военным и принадлежал Бельгии. Россияне сопроводили бельгийский F-16.
В 2019 году Су-27 перехватили истребитель НАТО от самолета главы Минобороны Сергея Шойгу.
ИСТОЧНИК KP.RU