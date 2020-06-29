Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:19:54+03:00

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В связи с эпидемиологической ситуацией, которая привела к длительному периоду работы в удаленном режиме, срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую был изменен – его продлили с 30 июня до 31 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 года, включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний», - говорится в сообщении фонда.

ПФР также представил статистику по числу подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки. Согласно представленным данным, заявление о выборе электронной трудовой подали 1,4 миллиона человек.

Напомним, с 17 апреля россияне смогли получать все необходимые сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале государственных услуг России. Представленные данные можно выгрузить в виде скана выписки или прислать на электронную почту. При этом полученная бумага будет являться юридически значимым документом

ИСТОЧНИК KP.RU