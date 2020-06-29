2020-06-29T16:11:57+03:00
Экономика

Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза

Премьер-министр назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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С апреля безработица в России выросла в три с половиной раза, однако резкого скачка удалось избежать. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин, и назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей.

«Число зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло в 3,5 раза, но это не взрывной рост (…) Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», - заявил премьер-министр.

Кроме того, Мишустин привел статистику по числу работающих удаленно. В нашей стране с 1 апреля количество таких работников выросло в 30 раз, и составляет уже более чем 2 миллиона человек. Глава российского кабмина также призвал активнее поддерживать развитие удаленной занятости

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщила, что число реальных безработных граждан в России к 1 июня выросло до 4,5 миллиона, из них в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысячи человек. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах

ИСТОЧНИК KP.RU

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