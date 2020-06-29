2020-06-29T16:53:25+03:00
В мире

Жесткий карантин введут в Казахстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Президент поручил правительству в кротчайшие сроки разработать ряд мер для борьбы с инфекцией
Анастасия РЫШКОВА
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Президент Казахстана поручил правительству за два дня подготовится к введению карантинных мер в республикеПрезидент Казахстана поручил правительству за два дня подготовится к введению карантинных мер в республикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести ряд дополнительных карантинных ограничений из-за коронавируса.

"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", - сказал глава Казахстана.

Об этом он заявил в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которая проходила в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба президента.

В республике закроют места массового скопления людей, остановят работу общественного транспорта, население будет вынуждено соблюдать строгий режим самоизоляции.

Напомним, что такие меры безопасности власти уже вводили в столице Казахстана и Алма-Ате на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. По официальным данным в стране зарегистрированы 21 327 случаев заражения COVID-19, скончались 183 человека с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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