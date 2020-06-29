2020-06-29T16:16:27+03:00
В мире

НАСА предлагает 35 000 долларов за дизайн туалета, который будет работать на Луне

Американцы собираются возобновить лунную миссию к 2024 году, начали с главного
Юлия САЛЬНИКОВА
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Армстронг и Олдрин в июле 1969 года. Фото сделано с помощью камеры с посадочного модуля.Армстронг и Олдрин в июле 1969 года. Фото сделано с помощью камеры с посадочного модуля.
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Туалеты для американских астронавтов хотят "строить" всем миром. И дело даже не в самих туалетах или самих астронавтах, а в том, где эти "уборные" будут располагаться. Два туалета собираются поставить в 2024 году на Луне.

Американцы (до Илона Маска) не летали в космос самостоятельно девять лет. На Луне не были уже 50 лет. И первым делом, когда прилетят на поверхность единственного спутника Земли, решили на этой территории... мягко говоря "зачикиниться". Миссия ответственная, поэтому туалеты для мужчины астронавта и женщины-астронавта нужно сделать патриотичными и функциональными - все-таки на Луне американцы продудут две недели.

В НАСА уже составили малоприятный список, каким требованиям должен соответствовать лунный туалет, где есть гравитация (1,6 от гравитации Земли), сообщает Mirror. Теперь от конструкторов и дизайнеров ждут проекты.

Призовой фонд в размере 35 000 долларов разделят между тремя основными участниками: первое место 20 000 долларов, второе место - 10 000 долларов и третье место - 5 000 долларов.

В прошлом году президент США увеличил расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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