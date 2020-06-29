2020-06-29T16:59:15+03:00
Общество

Всероссийскую перепись населения перенесли на год

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Всероссийскую перепись населения перенесли на годВсероссийскую перепись населения перенесли на годФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Запланированная на октябрь текущего года всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», - рассказал Малков порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Глава Росстата назвал апрель следующего года «вполне комфортным сроком» и отметил, что ведомство сумеет «хорошо и качественно подготовиться», а также провести всю необходимую информационную кампанию. «Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», - заключил он

Как ранее сообщал глава ведомства, бюджет всероссийской переписи населения в текущем году должен был составить 33 миллиарда рублей. Половина суммы рассчитывалась на «инвестиции в людей», то есть на оплату труда, а четверть бюджета направлена на создание цифровых технологий, чтобы обеспечить 360 тысяч переписчиков планшетами для работы с населением, потребуется 6,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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