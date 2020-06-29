Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:45:21+03:00

По его словам, эффективность в 70-75% достаточна для формирования коллективного иммунитета

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что любая вакцина от коронавируса вряд ли будет эффективной на 100%. Скорее всего, нам придется довольствоваться эффективностью в 75%.

- Наш лучший результат пока - корь, от которой эффективность (вакцины - ред.) 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, - рассказал Фаучи в интервью телеканалу CNN.

При этом он отметил, что и эта сравнительно невысокая эффективность достаточна для достижения коллективного иммунитета.

Однако его формированию может препятствовать другой фактор - массовый отказ населения от вакцинации.

- Как вы знаете, среди некоторых людей в этой стране царит антинаучное... антипрививочное настроение. Среди тревожно большого процента населения, - добавил инфекционист.

Напомним, сейчас проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса. 18 июня была проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Врачи не выявили никаких тревожных симптомов или побочных реакций ни у кого из добровольцев.

Ранее сообщалось о том, что в России рассчитывают наладить промышленное производство вакцины от COVID-19 уже в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU