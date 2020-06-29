29 Июнь 2020 2020-06-29T16:52:42+03:00

На Украине призвали «ментально готовиться» к наступлению России с Кавказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам главы украинского МИД, российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военному вторжению «в ближайшей перспективе»

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Киев должен начать «ментально готовиться» к военному наступлению России на территорию незалежной. Такое заявление сделал замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднар

Как утверждает замглавы внешнеполитического ведомства, свое «вторжения» Москва может начать с Кавказа. Так, по его словам, российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военное наступление «в ближайшей перспективе», а украинская разведка отмечает активизацию боевых действий в Донбассе, а также концентрацию российских войск на границе с Украиной, и в Крыму.

«Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», - заявил Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассчитали «сроки нападения» России. Представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий вновь заявил о российской угрозе, и заявил, что в 2022-2023 лет ударные группировки РФ будут способны проводить стратегические наступательные действия без проведения мобилизации

ИСТОЧНИК KP.RU