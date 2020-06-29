2020-06-29T16:53:56+03:00
Звезды

Актер из «Улиц разбитых фонарей» напал на жену с ножом

Женщина обратилась к врачам с порезами на лице
Елена АКИМОВА
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Актер Владислав Третьяк напал на жену с ножомАктер Владислав Третьяк напал на жену с ножом
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Полиция разбирается в конфликте, который произошел в семье актера из сериала «Улицы разбитых фонарей». Владислав Третьяк напал с ножом на свою супругу. Пострадавшая оказалась в больнице, а оттуда медики сообщили о случившемся стражам порядка.

Как стало известно 5-tv.ru, все случилось дома у супругов. 28 июня пара поссорилась, и актер взял в руки нож. На угрозах 42-летний мужчина не остановился, он несколько раз полоснул 36-летнюю Яну Третьяк по лицу.

Теперь по данному факту проводится проверка.

Про супругов известно, что они в браке более десяти лет. В семье подрастают трое детей. Старшему ребенку недавно исполнилось 9 лет,а младшему - еще нет года.

Зрителям Владислав Третьяк известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Эшелон» и других. Он также играл в разные годы в спектаклях театров «Пушкинская школа», «Шалом» и «Театральный ОсобнякЪ» и «Шалом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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