2020-06-29T17:09:06+03:00
Умные вещи

«Основной выпускной» ВКонтакте собрал 28 миллионов просмотров

Концерт для будущих студентов стал самым масштабным онлайн мероприятием 2020 года
Анастасия РЫШКОВА
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Предоставлено пресс-службой ВконтактеПредоставлено пресс-службой Вконтакте
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Крупнейшее в стране онлайн-мероприятие «Основной выпускной» состоялся во ВКонтакте. Трансляция продолжалась пять часов в сообществе «Официальные страницы». Ее посмотрели более 16 миллионов человек единоразово. А за три дня видео набрало 28 миллионов просмотров, 370 тысяч комментариев и 180 тысяч поставили отметку «Нравится».

В концерте принимали участие известные российские артисты:Баста, Ramil’, Тимати, Тима Белорусских, Zivert, HammAli & Navai, NILETTO и JONY. Ведущими мероприятия были Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся. Гостем мероприятия стал рэпер Моргенштерн, который представил новое музыкальное видео на песню Cadillac. В съёмках приняли участие пользователи ВКонтакте, которые снимали креативное видео в рамках челленджа #выпускнойCadillac.

Для будущих студентов организаторы устроили интересные конкурсы.

Выпускники танцевали под «Медлячок» в челлендже от Басты и демонстрировали свои выпускные наряды под песню HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол». Выпускникам была предоставлена возможность лично пообщаться с любимыми артистами и ведущими с помощью видеозвонков ВКонтакте.

Предоставлено пресс-службой Вконтакте

Предоставлено пресс-службой Вконтакте

Также трансляцию концерта можно было посмотреть в эфире телеканала МУЗ-ТВ.

Выпускники приняли поздравления от Андрея Кончаловского, Германа Грефа, Тимура Бекмамбетова, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Тина Канделаки, министра просвещения Сергей Кравцов и многие другие известных персон.

Напомним, что в этом году выпускные проходят с некоторым опозданием из-за всемирной эпидемиологической ситуации. Начиная с 17 марта многие школы РФ перешли на дистанционное обучение. Министерством образования было принято решение перенести выпускные экзамены на 3 июля. Было отменено традиционное проведение последнего звонка и выпускных вечеров. Из-за опасности заражения COVID-19 многие торжества стали проходить онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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