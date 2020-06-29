Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация
Премьер-министр Борис Джонсон решил бороться с ожирением в Великобритании. Он заявил, что англичане - самая толстая нация, а лишний вес, известно, причина многих проблем со здоровьем. Об этом политик заговорил в связи с пандемией коронавируса, Полные люди - в группе риска, они тяжелее переносят болезнь и чаще имеют осложнения.
Джонсон сам переболел коронавирусом, попал даже в больницу и уверен, что смог бы легче перенести заражение, будь он стройнее.
- Я боюсь, что наша замечательная страна, если сравнивать с другими европейскими странами, имеет проблему - мы значительно толще, чем большинство других. Кроме мальтийцев по некоторым причинам. Это проблема,- сообщил Джонсон, его слова приводит Reuters.
В Британии каждый третий житель имеет лишний вес, приводит данные премьер.
В молодости Борис Джонсон был стройным, но с годами набрал лишние килограммы и переживал за здоровье, поэтому старался находить время на пробежки в парке и поездки на велосипеде. При заражении коронавирусом отказался от еды на вынос, а после лечения возобновил тренировки. На одном из совещаний журналисты услышали, как премьер успокаивал коллег - якобы им нечего беспокоиться о возможном заражении, поскольку они худые.
Борис Джонсон заявил, что борьба с ожирением должна стать общенациональным вопросом, а не только службы здравоохранения.
- Это поможет подготовить страну к будущим кризисам в области здравоохранения,- сообщили в офисе премьера.
ИСТОЧНИК KP.RU