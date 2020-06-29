Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:18:13+03:00

Борис Джонсон занимается бегом и отказался от еды на вынос, чтобы сбросить лишний вес Фото: REUTERS

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Премьер-министр Борис Джонсон решил бороться с ожирением в Великобритании. Он заявил, что англичане - самая толстая нация, а лишний вес, известно, причина многих проблем со здоровьем. Об этом политик заговорил в связи с пандемией коронавируса, Полные люди - в группе риска, они тяжелее переносят болезнь и чаще имеют осложнения.

Джонсон сам переболел коронавирусом, попал даже в больницу и уверен, что смог бы легче перенести заражение, будь он стройнее.

- Я боюсь, что наша замечательная страна, если сравнивать с другими европейскими странами, имеет проблему - мы значительно толще, чем большинство других. Кроме мальтийцев по некоторым причинам. Это проблема,- сообщил Джонсон, его слова приводит Reuters.

В Британии каждый третий житель имеет лишний вес, приводит данные премьер.

В молодости Борис Джонсон был стройным, но с годами набрал лишние килограммы и переживал за здоровье, поэтому старался находить время на пробежки в парке и поездки на велосипеде. При заражении коронавирусом отказался от еды на вынос, а после лечения возобновил тренировки. На одном из совещаний журналисты услышали, как премьер успокаивал коллег - якобы им нечего беспокоиться о возможном заражении, поскольку они худые.

Борис Джонсон заявил, что борьба с ожирением должна стать общенациональным вопросом, а не только службы здравоохранения.

- Это поможет подготовить страну к будущим кризисам в области здравоохранения,- сообщили в офисе премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU