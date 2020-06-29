29 Июнь 2020 2020-06-29T17:15:27+03:00

Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На случай новых эпидемий в России будет создан резерв из 300 миллионов масок и нескольких миллионов защитных костюмов на сумму 15 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд рублей», - сообщил министр в интервью газете «Ведомости».

ИСТОЧНИК KP.RU