Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:32:40+03:00

По решению суда Кирилл Серебренников получил условный срок - три года

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Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал недавний суд над над режиссером Кириллом Серебренниковым.

- Я считаю решение суда мудрым. Было требование крови. Это мудрое решение, избежать крайностей, - сказал Бояков в эфире программы "НеФантастика" на радио "Комсомольская правда".

Напомним, 26 июня состоялся суд над режиссером Кириллом Серебренниковым, который обвиняется в крупных хищениях. Он получил условный срок - три года. При этом, Серебренников может занимать административные должности в учреждениях культуры.

Государственное обвинение в суде заявило, что в ходе реализации проекта "Платформа", студия завышала свои расходы в 2,5 раза. Таким образом, из госбюджета было похищено 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры.

Однако сам Серебренников свою вину не признает. Кроме того, в его поддержку выступила театральная общественность и деятели культуры. Чтобы поддержать Серебренникова к зданию суда вышли несколько сотен человек. Среди них были артисты «Гоголь-центра», актриса Юлия Ауг, музыкант Oxxxymiron.

ИСТОЧНИК KP.RU