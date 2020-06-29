Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:31:10+03:00

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В понедельник, 29 июня, стоимость автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вновь обновила исторический рекорд за весь период наблюдений с начала 2018 года,

По итогам торговой сессии цена Аи-95 с поставкой в Европейской части страны по национальному индексу выросла на 0,4 процента и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тысячи рублей за тонну. Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.

В Москве стоимость бензина данной марки увеличилась до рекордных 59,83 тысячи рублей за тонну, что на 0,44 процента выше прежнего показателя, в Санкт-Петербурге достигла 60,34 тысяч рублей за тонну (+0,02 процента).

Напомним, в июне биржевая цена на бензин начала резко увеличивать. Эксперты отметили, что такое изменение на бирже никак не скажется на автомобилистах страны. В Федеральной антимонопольной службы России ожидают стабилизацию цен в июле этого года. По их прогнозам, с начала следующего месяца нормативы реализации топлива нефтяными компаниями на бирже должны вернуться на прежний уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU