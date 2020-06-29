Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:24:29+03:00

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Приложение, которое выявляет контакты больных коронавирусной инфекцией, начали тестировать в Испании.

Приложение Radar Covid-19 разработан в двух версиях - для iOS и Android, и работает через Bluetooth. Он рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых установлено. Согласно описанию, на телефон, который находился вблизи с «зараженным» коронавирусом должно приходить уведомление о риске инфицирования, а также инструкции действия.

Как передает агентство Efe, тестирование будет проходить на небольшом канарском острове Гомера, где живут около 22 тысячи человек. В эксперименте должны принять участие около 3 тысяч человек, из которых 300 будут «условно зараженные».

На первой стадии тестирования жителей Гомера, а также прибывающих на остров, будут информировать об эксперименте. Вторая стадия начнется 6 июля, когда будет лишь один «зараженный», а позже запустят три волны «эпидемии» – 10, 13 и 17 июля.

Последняя стадия эксперимента начнется с 20 июля, когда будут подведены итоги: сколько пользователей скачали приложение, реально им пользовались, как приложение работало, и главное выявленное количество «положительных случаев» коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU