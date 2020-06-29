Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:39:31+03:00

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Недавно Всемирная организация здравоохранения привела цифры по заболеваемости туберкулезом в Европе. 260 тысяч человек болеют этим, казалось бы, уже давно контролируемым заболеванием, и 77 тысяч из них - в тяжелой лекарственно-устойчивой форме. Как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом в России, «КП» рассказал профессор хирургии, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. Перельмана Сеченовского университета Дмитрий Гиллер.

- В России – мы печальные рекордсмены по количеству больных туберкулезом с выраженной лекарственной устойчивостью, - говорит врач фтизиатр Дмитрий Гиллер. – И если по данным ВОЗ в мире среди впервые выявленных больных, то есть со свежим туберкулезом, множественная лекарственная устойчивость определяется в 3,4%, то среди впервые выявленных в России это каждый третий, а среди всех находящихся на лечении в отечественных противотуберкулезных диспансерах свыше 50% пациентов выделяют лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулеза. Поэтому Россия находится в самой угрожающей ситуации по туберкулезу в мире.

В оценке устойчивости к лекарствам при лечении туберкулеза есть два понятия: это множественная лекарственная устойчивость и широкая лекарственная устойчивость. Множественная лекарственная устойчивость образуется к двум самым сильным препаратам: изониазиду и рифампицину. При широкой лекарственной устойчивости туберкулезные микобактерии нечувствительны уже ко всем наиболее сильным из более чем трех десятков известных препаратов.

Основным методом диагностики туберкулеза на сегодня остается флюорография. Симптоматика, которая должна насторожить: кашель, похудание, кровохаркание, которое, к сожалению, бывает первым симптомом, по которому выявляется туберкулез, хотя это показатель уже далеко зашедшей болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU