2020-06-29T18:08:05+03:00
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Ограничения будут действовать до 31 января 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Евросоюз продлил санкции против РоссииЕвросоюз продлил санкции против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 29 июня, Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине. Согласно представленному заявлению Совета ЕС, ограничения будут действовать до 31 января 2021.

«Совет принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после последней оценки выполнения Минских соглашений, которая была проведена в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года.

В заявление утверждается, что ограничения продлены в связи с «не завершением полной реализации» условий соглашений.

В этом году Евросоюз уже подливал санкции на шесть месяце. В январе речь шла также о реализации минских соглашений.

Ограничительные меры вступили в силу в марте 2014 года. Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, а также инвестиции, туристические услуги на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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