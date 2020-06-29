Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:59:53+03:00

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Самоизоляция стала непростым временем абсолютно для всех, в том числе для учреждений культуры. Некоторые театры теперь могут и вовсе не открыться. Но это не всегда плохо, утверждает художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

- Сильнейший удар из-за самоизоляции получили независимые, коммерческие театры. Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут, - сказал он в эфире программы "НеФантастика" на радио "Комсомольская правда".

Касательно будущего репертуара, Бояков отметил, что готовится очень много новых спектаклей в самых разных жанрах. Режиссер категорически не согласился с мнением многих экспертов о том, что люди, дескать, слишком устали за время пандемии, поэтому сейчас хотят видеть веселую комедию. а не серьезную драматургию.

- Театр – это разговор о самом главном. Разговор душ о душах. Души актеров говорят с душами зрителей, - заключил режиссер.

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ИСТОЧНИК KP.RU