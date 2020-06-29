Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:29:02+03:00

Полпред Президента в ЮФО Владимир Устинов провел личный прием граждан, участие в котором принял губернатор Краснодарского края.

О темпах переселения рассказал Вениамин Кондратьев в рамках личного приема граждан у полпреда в ЮФО

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В понедельник, 29 июня полпред Президента в ЮФО Владимир Устинов провел личный прием граждан, участие в котором принял губернатор Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев отметил, расселение аварийного жилья в регионе идет быстрыми темпами. В прошлом году план нацпроекта «Жилье и городская среда» был перевыполнен, расселить удалось 525 человек вместо 40.

– В 2020 году мы намерены переселить больше. Задача по нацпроекту – 250 человек – уже выполнена. Сейчас ведется работа по расселению 483 жителей края, – подчеркнул глава региона.

В ходе приема удалось решить вопрос и с расселением аварийного дома 1956 года постройки в станице Саратовской. С просьбой решить жилищные проблемы обращались жители ветхого жилья.

Как заметил Вениамин Кондратьев, дом уже включен в региональный проект нацпроекта «Жилье и городская среда». Дом возведен. Работы планируется завершить до конца лета и начать переселение жильцов.

Напомним, на переселение из аварийного жилья из бюджета края ежегодно выделяются значительные суммы. Так, на 2021-2022 годы предусмотрено 239,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU