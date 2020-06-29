Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:42:32+03:00

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В июне аналитический центр НАФИ провел опрос россиян о причинах городских пробок. Среди основных факторов назвали скопление автомобилей на дорогах в час пик, слишком большое количество машин, которыми владеют жители города, и плохое состояние дорог.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал эти причины очевидными. Однако согласился не со всеми.

- Одним из пунктов было то, что слишком многом машин. К сожалению, у нас слишком мало машин. У нас 299 машин на тысячу человек в Москве. В Европе стандартно в полтора-два раза больше. И пробок там не возникает. Не потому что там какие-то дороги волшебные или люди более цивилизованные, - рассказал Шкуматов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он объяснил, что в Европе нет таких супергородов, где живет огромное количество людей. Основная масса граждан рассредоточены по мелким городкам. А в тех случаях, когда города перерастают свои размеры, начинаются те же проблемы, с пробками, что и в Москве. Такая ситуация, например, в Лондоне, Париже, хоть они и меньше Москвы по населению.

- Необходимо развивать регионы и улучшать транспортные связи между регионами. И это позволит рассредоточить население страны более равномерно и избежать таких коллизий, - заключил Шкуматов.

ИСТОЧНИК KP.RU