2020-06-29T18:58:44+03:00
Коронавирус Covid-19

«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса

По словам главы организации пандемия даже близко не движется к окончанию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавирусаВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавирусаФото: REUTERS
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Пандемия коронавирусной инфекции даже близко не движется к окончанию, а наоборот ускоряется. О такой «суровой реальности» сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Cуровая реальность такова, что пандемия даже близко не движется к окончанию, а наоборот ускоряется» - заявил главный директор ВОЗ

Гебрейесус Спустя полгода после выявления COVID-19 количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 10 миллионов, а число жертв инфекции уже составляет полмиллиона человек.

«Завтра будет шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в мире выявили 189 077 новых инфицированных COVID-19, днем ранее было подтверждено 179 316 случаев заражения. Число умерших в результате заражения новой инфекцией за сутки возросло на 4 612.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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