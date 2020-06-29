2020-06-29T19:13:03+03:00
Общество

«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

23-километровый участок Центральной кольцевой автодороги стал самым масштабным дорожным проектом последнего времени
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В понедельник, 29 июня, на западе Московской области открыт 23-километровый участок Центральной кольцевой автодороги, где ранее были постоянные пробки - участок от Можайского до Новорижского шоссе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) позволит разгрузить дороги Московской области и назвал этот проект «вторым дыханием» для автомобилистов

«В этом году сдается более 200 километров, для нас это и экономика, и удобство людей, и это однозначно разгрузит МКАД, который является транзитной дорогой. Для нас это новая жизнь и "второе дыхание"», - заявил он.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса должна пройти в 50 километрах от Московской кольцевая автодороги (МКАД), параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малая бетонка»).

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре текущего года, четвертый – через год в октябре 2021 года. Строительство второй, длина составит, 121,6 км начнется после 2022 года. Этот участок пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва - Санкт-Петербург».

«Мы в июле откроем еще несколько участков отдельных. Они, может быть, не такие значимые, но они тоже в составе ЦКАД. Потом мы готовимся к запуску больших двух участков 100 с лишним километров», - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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