В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:41:34+03:00

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Власти Индии на фоне сложных отношений с Пекином запретили 59 приложений, которые наносят «вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны». Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.

В список попала китайская социальную сеть Tik Tok, а также браузер UC Browser и мессенджер WeChat. В основном под запрет попали китайские приложения, среди них Kwai, Clash of Kings, Baidu map, Mi Community, UC News, Club Factory, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

Напомним, конфликт между Пекином и Нью-Дели связан с принадлежностью территории на севере Кашмира и 60 тысяч квадратных метров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В 1962 года территориальные споры привели к войне на границе двух стран.

Накануне ситуация на границе вновь обострилась – в мае в районе озера Пангонг Цо произошло столкновение военных двух стран, что повторилось в середине июня в долине реки Галван. Позже стало известно, что с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской – 43 погибших и тяжело раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU