Существенных сбоев во время проведения пробного ЕГЭ не зафиксировали

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:19:24+03:00

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В ходе проведения в понедельник, 29 июня, пробного Единого государственного экзамена Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев. Об этом сообщили в ведомстве.

«Каких-то существенных сбоев, недочетов выявлено не было. В целом можно сказать, что у нас пробное мероприятие проводится в штатном режиме», - сообщил в эфире телеканала РБК начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Напомним, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией начало ЕГЭ перенесли на 3 июля, а результаты выпускных экзаменов будут известны в августе. В этом же месяце состоится вторая волна экзаменов, но она предназначена не для пересдач, а исключительно для тех учеников, кто пропустил основные сроки по болезни.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что к проведению ЕГЭ готовы все 85 регионов России, на пунктах сдачи экзаменов будут работать 12 тысяч медработников, а сдадут в этом году экзамен 714 тысяч выпускников.

Ранее сайт KP.ru публиковал график проведения ЕГЭ, а также материалы для подготовки к Единому государственному экзамену.

ИСТОЧНИК KP.RU