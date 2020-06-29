2020-06-29T20:00:34+03:00
Общество

Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву

Девушка, несмотря на рак, помогала нуждающимся в период пандемии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану АнурьевойВладимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану АнурьевойФото: REUTERS
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В понедельник, 29 июня, российский лидер Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера из Ульяновской области Светланы Анурьевой, которая, несмотря на рак, до последнего дня жизни помогала нуждающимся в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно принятому указу, Светлану Анурьеву, которой было 19 лет, наградили «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией».

С просьбой посмертно наградить девушку за ее старания к президенту России обратились участники акции «Мы вместе» 26 июня. Глава государства пообещал, что обязательно сделает это и будет отмечен труд всех, кто внес существенный вклад в такого рода работу.

Напомним, российский лидер подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского 19 июня «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».

Как писал сайт kp.ru, орденом Пирогова будут награждать граждан, которые проявили самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также за высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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