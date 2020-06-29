2020-06-29T21:05:15+03:00
Политика

Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред России заявил, что сообщения о недостатках механизма постоянно игнорировались
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в СирииНебензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Механизм деконфликтинга Организации Объединённых Наций в Сирии не был регламентирован Советом Безопасности и имел недостатки, которых российская сторона ни раз сообщала. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, объясняя на заседании СБ выход Москвы из механизма деконфликтинга

«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось», - сообщил российский дипломат

Небензя отметил, что Россия проводила собственные расследования, которые «неоднократно показывали», что некоторые из объектов деконфликтинга использовались как штаб-квартиры террористов.

Постпред Соединённых Штатов при ООН Келли Крафт заявил, что Вашингтон потрясен решением Москвы прекратить участие в механизме деконфликтинга. По ее словам, такие действия являются «опасным шагом» и направлены на «ограничение доставки в САР гуманитарной помощи»

ИСТОЧНИК KP.RU

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