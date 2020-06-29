2020-06-29T21:21:35+03:00
Политика

Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*

У американской разведки нет единого мнения о достоверности сообщений про «связи» Москвы и боевиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

У спецслужб США нет единого мнения по сообщениям о «связях» России с «Талибаном»*, но они сомневаются в достоверности заявлений о том, что Москва якобы вознаграждала боевиков за убийства американцев. Такое заявление сделал Белый дом.

«В разведывательном сообществе нет консенсуса относительно этих утверждений. В действительности у некоторых в разведывательном сообществе имеются противоположные мнения относительно достоверности сообщаемого», - говорится в сообщении президентской администрации, где отметили, что достоверность сообщений «продолжает изучаться»

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал публикацию газеты The New York Times о «связях» Москвы и боевиков «очередным вбросом» и потребовал, чтобы газета раскрывать свой «анонимный» источник, который, по его словам, вряд ли существует. Позже глава Белого дома заявил, что американская разведка, на которую ссылается издание, сочла информацию недостоверной. Тем не менее спикер палаты представителей США демократ Ненси Пелоси потребовала предоставить доклад разведки по сообщениям о «сговоре» России с талибами* для того, чтобы принять решение о мерах против Москвы.

Сама группировка «Талибан»* опровергла сообщение о каких-либо связях с Россией, заявив, что джихад не обязан ничем каким-либо иностранным государствам.

*запрещенная в России радикальная организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд
Начались тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX
Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву
Существенных сбоев во время проведения пробного ЕГЭ не зафиксировали
В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok
«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах
«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья
Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году
Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании
Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса
Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут
Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией
Евросоюз продлил санкции против России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация