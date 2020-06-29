ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:01:31+03:00

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На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга в понедельник, 29 июня.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего брифинга глава ВОЗ рассказал о «Суровой реальности», предупредив об ускоренном распространении коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия даже близко не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с ростом случаев инфицирования при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

Гебрейесус напомнил, что завтра, 30 июня будет ровно полгода с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае, и отметил, что «знаменательная дата» совпадает с достижением отметки 10 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекции и полумиллиона летальных исходов среди заболевших COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU