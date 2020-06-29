Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
В понедельник, 29 июня, в результате пожара в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС, уточнив, что в настоящее время возгорание ликвидировано
«ЧП произошло по адресу Филевский бульвар, 11. Загорелась квартира на восьмом этаже. Здание имеет 22 этажа (…) В настоящее время возгорание ликвидировано, погибли два человека», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе ведомства.
В Министерстве сообщили, что пожар произошел на восьмом этаже, где загорелись личные вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU