Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:06:24+03:00

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В понедельник, 29 июня, в результате пожара в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС, уточнив, что в настоящее время возгорание ликвидировано

«ЧП произошло по адресу Филевский бульвар, 11. Загорелась квартира на восьмом этаже. Здание имеет 22 этажа (…) В настоящее время возгорание ликвидировано, погибли два человека», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе ведомства.

В Министерстве сообщили, что пожар произошел на восьмом этаже, где загорелись личные вещи.

Напомним, сегодня, 29 июня, в Москве произошел еще один серьезный пожар, в результате которого погиб один человек, пострадали по меньшей мере шесть. Сообщение о пожаре и взрыве в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы поступил в 13:19. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="848" src="https://www.kp.ru/video/embed/787746" frameborder="0"></iframe> Пожар на Филевском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU