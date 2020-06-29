Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:28:47+03:00

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Платформа для прямого эфира Twitch сообщила о временной блокировке канала президента США Дональда Трампа за разжигание ненависти к лицу или группе лиц.

Twitch заявил, что два недавних стрима на канале американского президента нарушили правила платформы. Так один из эфиров был ретранслирован предвыборные митинги 2016 года, в котором глава Белого дома заявлял, что Мексика отправляет в США «людей с кучей проблем», которые якобы привозят в Америку наркотики, совершают преступления, насилуют женщин.

В другом эфире Трамп также показал свой предвыборный митинг. На этот раз в Талсе, штата Оклахома, американский лидер употребил слово «hombre» с расистским оттенком

«Ненавистническое поведение на Twitch не допускается (…) В соответствии с нашей политикой канал президента Трампа был временно закрыт за комментарии, сделанные в потоке, и оскорбительный контент был удален», - передает NYT заявлении пресс-секретаря платформы

Насколько долго заблокирован канал американского лидера пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU