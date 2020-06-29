Назвали число потерявших работу в России в период карантина

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:46:22+03:00

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В период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, в России не работало около 15 миллионов человек, из них были сокращены только 4,5 процента или 680 тысяч. Такие данные привел глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями, то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, - это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», - заявил министр в ходе совещания правительства.

По словам Решетникова, Минэкономразвития сможет выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, и в следующем году уровень занятости населения вернется к уровню 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что среди зарегистрированных безработных четверть потеряли работу в период пандемии коронавируса, а почти половина не работали длительное время или не работали по найму вообще. Незадолго до этого премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей, и сообщил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, однако, по его словам, удалось избежать резкого скачка.

ИСТОЧНИК KP.RU