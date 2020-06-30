Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:04:07+03:00

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Врач-реаниматолог Максим Лифинский побывал "на передовой". Он вместе с коллегами боролся за жизни пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

В "красной зоне" он проработал 45 суток. За это время медик увидел различные странности, проявлявшихся у заболевших covid-19.

Сам Лифинский считает, что коронавирус достаточно "хитрый противник" - вирус постоянно мутирует. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

За время работы, по его словам, бывало даже так, что "больной, в которого врачи верили, внезапно резко "ухудшался", а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду". Однако это далеко не все странности болезни.

- Прибежав однажды в палату терапевтического отделения я увидел уже тяжелейшего больного. Он был весь мокрый, и буквально черного цвета, со спутанным сознанием. Нам пришлось брать его на носилки и бегом нести на руках в реанимацию, - поделился врач.

Ранее сайт kp.ru писал, что кожа китайских врачей начала чернеть из-за коронавируса. Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг оказались заражены в то время, когда сами лечили людей от болезни в Центральной больнице Уханя в январе 2020 года. После того, как состояние одного из медиков начало улучшаться, взглянув на отражение в зеркале, он пришел в ужас - его кожа изменила цвет. Причиной стал гормональный сбой, вызванный повреждением печени в результате распространения вируса в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU