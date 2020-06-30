2020-06-30T01:04:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19

У пациентов с коронавирусом менялся цвет кожи, а состояние могло внезапно ухудшаться
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Врач-реаниматолог Максим Лифинский побывал "на передовой". Он вместе с коллегами боролся за жизни пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

В "красной зоне" он проработал 45 суток. За это время медик увидел различные странности, проявлявшихся у заболевших covid-19.

Сам Лифинский считает, что коронавирус достаточно "хитрый противник" - вирус постоянно мутирует. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

За время работы, по его словам, бывало даже так, что "больной, в которого врачи верили, внезапно резко "ухудшался", а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду". Однако это далеко не все странности болезни.

- Прибежав однажды в палату терапевтического отделения я увидел уже тяжелейшего больного. Он был весь мокрый, и буквально черного цвета, со спутанным сознанием. Нам пришлось брать его на носилки и бегом нести на руках в реанимацию, - поделился врач.

Ранее сайт kp.ru писал, что кожа китайских врачей начала чернеть из-за коронавируса. Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг оказались заражены в то время, когда сами лечили людей от болезни в Центральной больнице Уханя в январе 2020 года. После того, как состояние одного из медиков начало улучшаться, взглянув на отражение в зеркале, он пришел в ужас - его кожа изменила цвет. Причиной стал гормональный сбой, вызванный повреждением печени в результате распространения вируса в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Почему никто не видел Меркель в маске. Канцлер ФРГ раскрыла, соблюдает ли рекомендации медиков
"Состояние критическое": Чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен попала реанимацию
Скандальному особняку Майкла Джексона грозит снос
Суд над обвиняемыми по делу Джорджа Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года
Назвали число потерявших работу в России в период карантина
Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд