2020-06-30T00:51:05+03:00
Происшествия

В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины

На погибшем не было обнаружено признаков насильственной смерти
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Москве в подвале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского нашли тело неизвестного. В Депздраве рассказали, с чем связана его смерть и что послужило причиной трагедии.

По данным ведомства, мужчина скончался от массивной тромбоэмболии легочной артерии. Изначально, пациент был доставлен в НИИ 25 июня на скорой помощи. Врачи осмотрели его и поставили диагноз - закрытая травма груди, перелом ребер.

- Тяжесть состояния поступившего пациента была обусловлена болевым синдромом в области переломов ребер на фоне наркотической зависимости, - отметили в Депздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Почему никто не видел Меркель в маске. Канцлер ФРГ раскрыла, соблюдает ли рекомендации медиков
"Состояние критическое": Чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен попала реанимацию
Скандальному особняку Майкла Джексона грозит снос
Суд над обвиняемыми по делу Джорджа Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года
Назвали число потерявших работу в России в период карантина
Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд